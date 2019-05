Erftverband und Politik in Korschenbroich : Grundwasserverträge vor Verlängerung

Das Schwimmponton auf dem Myllendonker See dient dazu, denn Grundwasserspiegel zu regulieren und zu überwachen. Dort soll es bald neue Pumpen geben. Foto: Erftverband

Korschenbroich Erste Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit hat es bereits gegeben. Der Erftverband hat angekündigt, demnächst in die Korschenbroicher Brunnen und Pumpen zu investieren. Die Gesamtsituation stimmt zufrieden.

Der derzeit gültige Vertrag zwischen der Stadt Korschenbroich und dem Erftverband, der die Pumpmaßnahmen von Grundwasser im Stadtgebiet regelt, endet zwar erst im Jahr 2021. Doch beide Parteien haben bereits ein erstes Gespräch zur Fortsetzung der Zusammenarbeit geführt, wie Holger Diez im Umweltausschuss der Stadt mitteilte. Der Mitarbeiter des Erftverbandes war nach Korschenbroich gekommen, um über Grundwasserkappungsmaßnahmen im vergangenen Jahr zu berichten – und einen Ausblick auf die Herausforderungen der kommenden Jahre zu werfen. Um einen solchen Bericht hatte die Ratsfraktion Die Aktive gebeten, um „auch eine möglichst hohe Transparenz für die Bürger in diesem wichtigen Thema zu schaffen“, wie es Hermann Pflieger formulierte.

Eine gute Nachricht brachte Holger Diez zur Verlängerung der Grundwasserverträge schon mit: Der Erftverband wird mögliche finanzielle Überschüsse aus dem laufenden Vertrag auf die folgende Dekade 2021 bis 2031 übertragen. „Dieses Entgegenkommen wird die Gesamtkosten senken, und dazu ist der Erftverband vertraglich nicht verpflichtet“, bedankte sich Bürgermeister Marc Venten. Bis zum Ende des laufenden Vertrags plant der Erftverband aber auch noch einige Projekte, in die investiert werden soll. Beispielsweise könnte es neue Pumpen am Schwimmponton im Myllendonker See geben, mindestens aber eine Generalüberholung der bestehenden Anlagen. Zudem sollen unter anderem die Bodenbeläge und Lüftungssysteme der Brunnen erneuert werden. Diese Arbeiten sollen 2021 fertiggestellt sein.

Info Gute Bilanz für das vergangene Jahr Einsatz Im vergangenen Jahr mussten im Februar nur die Pumpen auf dem Schwimmponton im Myllendonker See sowie der Brunnen in Herrenshoff für acht Tage zur Kappung der Grundwasserspitzen eingeschaltet werden. Umfang Die Gesamtfördermenge der Anlagen belief sich auf 81,4 Kubikmeter.

Wie hoch die Kosten letztlich ausfallen werden, sei derzeit laut Diez noch nicht zu berechnen, da die laufenden Betriebskosten, die noch zu tätigenden Investitionen, der mögliche Überschuss und die Zuschussbeteiligung durch Stadt und Kreis eingerechnet werden müssen. Venten fügte hinzu, dass der Rhein-Kreis Neuss in einem ersten Gespräch zugesagt habe, sich in dem bisherigen Umfang weiterhin mit zehn Prozent an den Investitionskosten zu beteiligen.

Auf konkrete Ausführungen, welche Maßnahmen hinsichtlich der Auswirkungen auf ein vorzeitiges Ende des Braunkohleabbaus geplant sind, mussten die Ausschussmitglieder indes verzichten. „Es gibt noch keine neuen, rechtsverbindlichen Beschlüsse, da wird wohl auch von RWE vor 2020 nichts kommen“, sagte Diez. Und der technische Beigeordnete Georg Onkelbach fügte hinzu: „Wir müssen die Grundsatzentscheidung abwarten, erst dann haben wir eine gesicherte Grundlage, um über Maßnahmen zu informieren.“ Das könnte voraussichtlich im Herbst, wenn die Grundwasserstände hoch sind, in einer Bürgerversammlung geschehen. „Im Sommer macht das keinen Sinn“, sagte am Donnerstag Theo Verjans, bei der Verwaltung zuständig für das Thema Grundwasser. Die Stadt will in dieser Versammlung auch dafür werben, dass viele bei den Kosten für das Absenken des Grundwassers mitmachen, damit es für alle Betroffene preiswerter wird.