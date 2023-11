Grenzwert erreicht in Herrenshoff Grundwasserpumpen in Betrieb genommen

Es regnet und regnet – die lang anhaltenden Niederschläge haben dazu geführt, dass der Grenzwert des Grundwassers in Herrenshoff erreicht worden ist. Daher wurden die Grundwasserpumpen in Herrenshoff-Herzbroich – dabei handelt es sich um den Brunnen 41 an der Ecke Novalis-/Von-Kleist-Straße – sowie auf dem Schwimmponton im Myllendonker See seit Samstag, 25. November, in Betrieb genommen. Dies teilte der Erftverband, der die Kappung von Grundwasserspitzen in Korschenbroich managt, mit. Das geförderte Seewasser wird in den Zollhausgraben geleitet, welcher in die Niers abschlägt. Das gehobene Grundwasser am Brunnen 41 wird in den Herzbroicher Graben abgeleitet.