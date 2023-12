Grundstück für Flüchtlingsunterkunft in Kleinenbroich „Wir haben im guten Glauben das Areal verkauft“

Korschenbroich · Es ist gut drei Wochen her, dass der Notarvertrag für den Verkauf des Geländes am Püllenweg unterschrieben worden ist. Zwei Käufer haben das Areal zu gleichen Teilen erworben. Der bisherige Besitzer würde den Verkauf am liebsten rückgängig machen. Er befürchtet, zu gutgläubig gewesen zu sein.

06.12.2023 , 04:50 Uhr

Wo jetzt noch unzählige Lkw stehen, könnte eine Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge im Gewerbegebiet Püllenweg in Kleinenbroich entstehen. Das Areal befindet sich an der Fuggerstraße. Foto: Bärbel Broer

Von Bärbel Broer