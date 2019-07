Schulklassen bei Korschenbroichs Bürgermeister : Zwei Unterrichtsstunden für Grundschüler im Rathaus

Korschenbroich Was tut eigentlich ein Bürgermeister den ganzen Tag? Macht das Amt Spaß? Woher bekommt die Stadt Geld und wofür gibt sie es aus? Diese und viele andere Fragen stellten Kinder aus Grundschulklassen, die Marc Venten regelmäßig ins Rathaus einlädt.

Nach der Begrüßung im Büro des Bürgermeisters ging es gleich zur Rallye durch das Rathaus: An mehreren Stationen waren Fragen zu beantworten. Sie ermunterten die Kinder zur Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themen und Arbeitsbereichen, die in der Verwaltung eine Rolle spielen. Danach ging es hinüber in den Ratssaal an der Don-Bosco-Straße. Dort durften die Schüler auf den Stühlen der Ratsmitglieder Platz nehmen und ihren Bürgermeister mit Fragen löchern. Darüber hinaus stellte ihnen Amtsleiterin Michaele Messmann die Arbeit des Stadtarchivs vor.