Frühling in Korschenbroich : Grünpflege auf über 693.000 Quadratmetern

Korschenbroich Klaus Schmitz, Patrick Borger und Marcel Pflipsen sind in diesen Tagen in Korschenbroich unterwegs. Sie bereiten die Pflanzenwelt der Stadt auf den Frühling vor.

Neupflanzungen wässern, Beete pflegen, Rasenflächen mähen – was viele Menschen auf dem Balkon oder im Garten erledigen, beschäftigt die Mitarbeiter der Stadt Korschenbroich im XXL-Format: Über 693.000 Quadratmeter müssen in Ordnung gehalten werden.

„Darum kümmern sich 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichen Einsatzgebieten und Teams“, sagt Björn Pucknus, Leiter des Amtes für Grünpflege und Baubetrieb. Eines dieser Teams besteht aus Klaus Schmitz, Patrick Borger und Marcel Pflipsen. „Heute bringen wir das Umfeld des Bahnhofs Korschenbroich in Ordnung und schauen nach den Bäumen, dass keine Äste in den Straßenraum ragen“, sagt Schmitz, nachdem er den Freischneider ausgeschaltet und abgesetzt hat. Mit dem Gerät hat er den Vorplatz des Heimatmuseums bearbeitet, während sich seine Kollegen um die Beete gekümmert haben. Das Trio arbeitet gerne zusammen draußen an der frischen Luft. „Es ist eine tolle und sehr dankbare Aufgabe die Stadt zu verschönern, in der man selbst wohnt“, findet Marcel Pflipsen.