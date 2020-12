Stadtrat in Korschenbroich : Grüne hinterfragen iPad-Bestellung für Schüler

Korschenbroich Die Stadt hat 320 Geräte bestellt, diese sind jedoch ohne Wlan nicht nutzbar. Das sorgt bei den Grünen für Kritik an dem Gesamtkonzept. Verwaltung, CDU, SPD und FDP widersprechen.

320 iPads hat die Stadt Korschenbroich für die Schüler in der Stadt bestellt. Sie sollen Kindern zur Verfügung gestellt werden, deren Eltern sich ein solches Gerät nicht ohne Weiteres leisten können. Eigentlich eine gute Idee. Doch an dem genauen Konzept haben die Grünen noch Zweifel. Das wurde im Bildungsausschuss ebenso deutlich wie in der letzten Ratssitzung des Jahres 2020.

„Wir haben uns die Frage gestellt, ob die Nutzung der iPads überhaupt möglich ist“, sagte Bernadette Acht (Grüne) im Korschenbroicher Stadtrat. Die Geräte seien in der von der Stadt bestellten Version ohne WLAN nicht nutzbar. Was also, wenn es das in der jeweiligen Familie zu Hause nicht gebe? „Chancengleichheit ist so wichtig, die Kinder werden sonst abgehängt“, sagte Acht. Ihr Fraktionsvorsitzender Jochen Andretzky ergänzte: „Das ist ein Bereich, da muss sich die Stadt unserer Meinung nach drum kümmern.“ Er regte eine Abfrage bei den Betroffenen an.