Sebastianusstraße in Korschenbroich : Grüne beklagen Verkehrssituation

Korschenbroich Die Partei fordert Tempo-30-Zonen im gesamten Stadtgebiet. Der Ortskern soll zudem autofrei werden. Für Samstag war eigentlich eine Aktion geplant.

Wer vor der Coronakrise an einem Samstagvormittag im Ortskern von Korschenbroich unterwegs war, wurde in der Regel mit starkem Autoverkehr konfrontiert. Denn auch für kürzeste Wege – wie zum Brötchenholen, zum Geldautomaten oder in die Eisdiele – ist regelmäßig das Fahrrad nicht das Verkehrsmittel der Wahl. So zumindest beklagen es die Korschenbroicher Grünen in einer Pressemitteilung.