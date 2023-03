Gründungsveranstaltung vom Klimaforum Korschenbroich Beim Klimaforum Themen bestimmt und Aktive gefunden

Es gebe erheblichen Nachholbedarf, so die Veranstalter und konstatieren: Entweder kümmerten sich die privaten Hausbesitzer selbst um ihren Strom oder sie schließen sich zusammen zu einer Genossenschaft, lautet ihr Ansatz. Ganz erhebliche Fehlstellen sehen sie zudem beim öffentlichen Verkehr in Korschenbroich. Geradezu „katastrophal“ seien Taktung und Verbindungen, so lautete dazu eine Wortmeldung. Und statt Fahrradwege auf den Feldern anzulegen, gehörten sie viel eher in den öffentlichen Raum, wurde gefordert.