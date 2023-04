Ehrung für einen verdienten Pescher Grünanlage in Pesch heißt künftig Heinrich-Mühlen-Platz

Pesch · In Pesch wird es künftig in Gedenken an den langjährigen Kommunalpolitiker einen Heinrich-Mühlen-Platz geben. Im Sportausschuss wurde nun der Standort bestimmt.

15.04.2023, 04:50 Uhr

Bezirksbundesmeister Horst Thoren hatte 2022 dem Präsidenten der Bruderschaft, Christoph Türks, bereits das Straßenschild „Heinrich-Mühlen-Platz“ übergeben. Foto: Albuquerque Carlos (CA)