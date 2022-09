Fackelzug und Königsball : Großes Programm beim Glehner Schützenfest

Das Glehner Königshaus mit dem Königspaar Suzani und Christian III. Esser (Mitte). Foto: Fotostudio Michael Holm

Korschenbroich Vom 3. bis 6. September stellen die Schützen den Ort auf den Kopf. Los geht es mit einem Alleinstellungsmerkmal – dem Fackelzug. Das Programm im Überblick.

Am Samstag, 3. September, sind um 19.30 Uhr die sechs gemeldeten Großfackeln vorab an der Kirche zu besichtigen. Der Fackelzug mit seinen Großfackeln hat im ganzen Stadtgebiet Alleinstellung. Anschließend gibt es den Fackelzug und um 20.30 Uhr den Großen Zapfenstreich am Ehrenmal.

Ab 20 Uhr steigt im Festzelt an der Bachstraße das Tanzvergnügen mit Fackelprämierung. Es spielt die Band „Schroeder“. Am Sonntag, 4 September, startet um 15.30 Uhr die große Parade an der Bachstraße. Danach findet um 20 Uhr der Festball statt.

Am Montag, 5. September, beginnen um 10 Uhr der Festgottesdienst, und um 11.50 Uhr die Parade auf der Kirchstraße. Die Königsparade auf der Bachstraße zu Ehren von König Christian III. (Esser) und seiner Königin Suzani gibt es am Montag ab 17.20 Uhr. Anschließend stehen Tanzvergnügen mit der Band „Sound Convoy“ und um 20.45 Uhr die Königsehrung mit anschließendem Königsball auf dem Programm. Am Dienstag, 6. September, gibt es um 15.30 Uhr am Sportplatz den Königsvogelschuss und ab 18 Uhr ist auf der Bachstraße eine letzte Parade zu Ehren von Oberst Andreas Erkes zu sehen. Um 20 Uhr schließt sich der Festball mit der Krönung der neuen Majestät an.

(kvm)