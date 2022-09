Kleinkunst in Korschenbroich : Großer Spaß bei „Kunst gegen Bares“ vor nur 30 Zuschauern

Shari Litt gab die Eisbrecherin bei „Kunst gegen Bares“. Foto: bauch, jana (jaba)

Kleinenbroich Ein berechnender Vamp, berührende Songs und eine begeisternde Siegerin – die Show „Kunst gegen Bares“ amüsierte die Besucher im Forum der Realschule. Doch es waren zu wenige gekommen.

Das Format „Kunst gegen Bares“ gibt Kleinkünstlern eine Chance, die vielleicht eines Tages groß rauskommen. In der Aula der Realschule gab es nun eine Neuauflage mit neuen Gesichtern. Alle Akteure lieferten eine solide Leistung ab. Gewinnerin wurde aber Hildegart Scholten. Spätestens nach ihrer Zugabe dürfte jedem klar geworden sein, warum sie diese Show für sich entschieden hat.

Es war ein schöner Abend, das sahen auch die Zuschauer so, die mit Beifall nicht geizten. Aber man darf nicht verschweigen, dass es für die Veranstalter schon enttäuschend war, dass nur rund 30 Menschen „Kunst gegen Bares“ sehen wollten. Ebenfalls ein unerklärliches Phänomen: Junge Menschen gab es so gut wie keine unter den Besuchern. Jung war auf jeden Fall Shalin Litt, die den Job der Eisbrecherin ganz gut meisterte. Sie präsentierte sich als berechnender Vamp: „Ich find‘ dich sexy, weil du reich bist und nicht, weil dein Körper schon so weich ist“, gab sie zur verstehen. „Wenn Sie knutschen wollen: Ich bin nach der Show da“, sagte Litt. Es ist nicht überliefert, ob von diesem Angebot jemand Gebrauch gemacht hat.

Durch das Programm führte ein Mann, der in Korschenbroich aufgewachsen ist: Lennard Rosar fand es faszinierend, dass in Kleinenbroich Kleinkunst präsentiert wird, während in London die Queen stirbt. Hier wurde gelacht, dort getrauert.