Großeinsatz der Feuerwehr Leerstehendes Haus in Raderbroich nach Brand nicht mehr bewohnbar

Parallel zu dem Großeinsatz in Raderbroich hatte ein besorgter Nachbar der Feuerwehr einen Zimmerbrand an der Pescher Straße gemeldet. „Die Kameraden vom Löschzug Kleinenbroich fuhren raus“, erklärte Baum. Zum Glück sei es ein Fehlalarm gewesen. „Eine Lampe auf der Fensterbank flackerte so, dass es optisch so aussah, als würde es brennen in dem Zimmer. Es war richtig, dass uns das gemeldet wurde. Ich hätte auch angerufen, es sah tatsächlich wie ein Feuer aus“, sagte Baum.