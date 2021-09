Großeinsatz in Korschenbroich : Feuerwehr löscht brennenden Bauernhof

Großeinsatz in Korschenbroich

Vier Löscheinheiten der Feuerwehr rückten zu einem Brand in Pesch aus. Der Anbau eines unbewohnten Bauernhofs brannte völlig aus. Foto: Feuerwehr Korschenbroich

Pesch Der Anbau eines alten Bauernhofs in Pesch stand lichterloh in Flammen. Insgesamt 50 Feuerwehrleute waren vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Zu einem Großeinsatz musste die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch gegen 11.35 Uhr in den Ortsteil Pesch ausrücken. An der Liedberger Straße gegenüber der Sparkasse brannte der Anbau eines alten Bauernhofs, der unbewohnt ist, lichterloh.