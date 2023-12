Adventszeit in Korschenbroich Große Weihnachtskrippe voller liebevoller Hinweise auf Liedberg

Am Tag nach dem Liedberger Weihnachtsmarkt beginnt Petra Bohlen mit dem Aufbau der Weihnachtskrippe. Das ist bei ihr so Tradition. Von da an beherrscht der Stall mit lebendig gestaltetem Umfeld bis zu Heilige Drei Könige das Wohnzimmer. In der Adventszeit stehen die Könige noch weit abseits von der Krippe. Zahlreiche Tierfiguren aber scheinen in Richtung des neugeborenen Kindes zu streben.