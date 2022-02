Mahnwache in Korschenbroich : Zeichen großer Solidarität mit Ukraine vor St. Andreas

Korschenbroich Dem Aufruf von Grünen, SPD, CDU, FDP und Aktive zur Mahnwache auf dem Kirchplatz sind viele Menschen gefolgt. Gemeinsam bekunden sie ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

Ein Programm oder gar längere Ansprachen seien nicht geplant, erklärt Daniel Graf, Sprecher der Grünen. Als barbarische Aktion bezeichnet er den Angriff Russlands. Die Parteien , die gemeinsam mit der kfd St. Georg Liedberg zur Mahnwache aufgerufen haben, wollen vor allem ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekunden. Dafür haben einige Plakate bemalt mit Aufschriften wie „Stop the war“ oder „Stoppt das Blutvergießen“. Andere tragen Fähnchen, blau-gelbe Farben auf den Wangen, am Revers oder hüllen sich in Flaggen der Ukraine. Wieder andere zünden Kerzen an.

Dass das strahlende Wetter so gar nicht zur Gemütslage passe, spricht Bürgermeister Marc Venten an. Eigentlich müsste es stürmen und hageln, „denn unsere Gefühle sind Trauer, Betroffenheit und Wut, weil ein Land in Europa einfach so von seinen Nachbarn überfallen worden ist“, sagt er und fügt hinzu: „Wir müssen einsehen, dass es eine große Illusion war zu glauben, dass der Friede in Europa auf Dauer gesichert sei.“ Im Gedenken an alle Opfer von Kriegen ruft er zur Schweigeminute auf. Währenddessen schallt unpassender Weise laute Karnevalsmusik aus einer benachbarten Gaststätte.