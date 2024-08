„Hahneköppen“-Verbot in Korschenbroich „Aber wir schreddern Küken – das kann ich nicht nachvollziehen“

Das Interesse, wie die Lüttenglehner dieses erste, so ganz andere „Hahneköppen“ mit Plüschtier statt totem Gockel gestalten würden, war immens. Sogar Stehplätze im Festzelt gab es kaum noch, und die Zufahrtsstraße nach Lüttenglehn war beidseitig Hunderte Meter durch parkende Autos zugestellt. All jene, die zu diesem ungewöhnlichen „Hahneköppen“ gekommen waren, erlebten am frühen Sonntagabend eine Überraschung.