Aschenkreuz in Korschenbroich : Gottesdienste am Aschermittwoch

Korschenbroich Die Buß- und Fastenzeit beginnt mit dem Aschermittwoch. In den katholischen Kirchen wird zudem das Aschenkreuz gespendet. Auch in diesem Jahr Corona-bedingt anders als das übliche Zeichen auf der Stirn.

Am Aschermittwoch, 2. März, beginnt die 40-tägige Buß- und Fastenzeit als Vorbereitung auf das Osterfest. Die GdG Korschenbroich lädt daher zu ihren beiden Eucharistiefeiern am Aschermittwoch, 2. März, in St. Andreas und St. Dionysius in Kleinenbroich jeweils um 18.30 Uhr ein.