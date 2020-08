Alternative in Corona-Zeiten : „Gospelchor Together“ probt in Glehner Privatgarten

Korschenbroich Die Musiker sind wegen der Corona-Pandemie in den Gasten der Familie Schumacher umgezogen. Dort finden seit Anfang Juli nun alle 14 Tagen Proben statt. So ist der Betrieb zumindest bis zum Herbst gesichert.

Gelegentlich bringt die Coronazeit unerwartet auch schon mal angenehme Überraschungen. Etwa dann, wenn der „Gospelchor Together“ von St. Elisabeth und Hubertus Reuschenberg wegen der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften alle 14 Tage seine Proben auf Privatgelände veranstaltet – so auch im Garten von Renate und Gerd Schumacher in Glehn.

So ganz überraschend war das erste Open-Air-Konzert in Glehn Anfang Juli natürlich nicht, denn die Nachbarschaft vom Kirchkamp und Buscherhof waren von Schumachers informiert worden. Und klar, dass sich die Nachbarn rechts und links in ihren Gärten den Genuss nicht entgehen ließen.

Dann wollte der Gospelchor auf öffentliches Freigelände ausweichen. Doch dort gibt es keinen Stromanschluss fürs Keyboard von Stefan Wallraff, der den Chor auch bei Proben begleitet. Besser klappt das, seit es im 14-tägigen Wechsel Proben in Glehn oder Holzheim gibt. „Eineinhalb Stunden dauern unsere Proben, zu denen meist gut 20 unserer Leute da sind“, sagt Schumacher. „Wir singen Balladen und auch fetzige Vorträge. Ich mag besonders gerne ‚Freedom Is Coming’, ‚Total Prays’, ‚Lord of My Life’ oder ‚Gott segne dich’.“ Wenn die warme Jahreszeit vorbei ist, müssen sich die Leute vom Gospelchor, der 2021 schon 30 Jahre besteht, etwas einfallen lassen – in den Gärten wird es dann zu ungemütlich.