In Kleinenbroich : Der Musikant war einfach überzeugend

(NGZ) Käte und Manfred Fischer aus Kleinenbroich feiern am heutigen Freitag ihre Goldhochzeit. Kennen lernten sie sich vor mehr als einem halbvenJahrhundert auf dem Kleinenbroicher Schützenfest.

Damals schrieb man das Jahr 1967 und Manfred spielte mit dem Tambourcorps Widdeshoven beim Schützenfest in Kleinenbroich. Dort lebte Käte, die Manfred nun das erste Mal über den Weg lief. Es folgten weitere Treffen und schließlich wurde aus den beiden ein Paar. Am 25. Juli 1969 heirateten sie standesamtlich und ließen sich einen Tag später kirchlich in Kleinenbroich trauen.