Goldhochzeit in Korschenbroich : Mit dem Moped ins gemeinsame Leben durchgestartet

Korschenbroich Schon am Tag des Kennenlernens wolle Wolfgang Stevens seine Viola irgendwann heiraten. So kam es auch: Am 29. Juli 2019 wird deshalb Goldhochzeit gefeiert.

Viola und Wolfgang Stevens aus Kleinenbroich haben heute vor 50 Jahren „Ja“ zueinander. „Dich heirate ich“ – sagte Wolfgang Stevens zu seiner Viola bereits am Tag des Kennenlernens.

1966 wurde die damals 14 Jahre junge Viola von ihrer Freundin überredet, gemeinsam mit weiteren Jugendlichen von Mönchengladbach-Odenkirchen nach Waldniel zur Kirmes zu fahren. In Odenkirchen traf Viola auf Wolfgang, der sie bis Waldniel auf seinem Moped mitnahm und ihr noch vor der Ankunft am Kirmesgelände verkündete, dass er sie für immer an seiner Seite haben wolle. Gesagt getan, die beiden sind bis heute unzertrennlich und feiern heute ihre goldene Hochzeit. Zusammen mit ihren beiden Töchtern und den Schwiegersöhnen freut sich das Jubelpaar auf eine schöne Feier im Kreis der Familie und Freunde.

Beide sind sehr sportlich und segeln leidenschaftlich gern im Grevelinger Meer in Brouwershaven (Niederlande). Wenn sie dort nicht gerade die Segel setzen, ist Viola Stevens als Übungsleiterin an der Volkshochschule tätig und gibt bereits seit 23 Jahren Pilates- und Gymnastik-Kurse. Auch künstlerisch ist sie sehr begabt und wird im Oktober ihre gemalten Werke im Sandbauernhof Liedberg ausstellen. In der Niederrhein-Klinik waren ihre Bilder ebenfalls schon zu bewundern. Auch Wolfgang Stevens ist alles andere als untätig. Nachdem er, genau wie seine Frau, 18 Jahre Mitglied der DJK Kleinenbroich war und dort die Lauf- und Walkinggruppe leitete, ist er heute nur noch privat als Übungsleiter unterwegs. Außerdem ist er Mitglied des Heimatvereins und war bis vor kurzem auch Mitglied der IG BAU und im DGB/Ortsverband Neuss.

(NGZ)