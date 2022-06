Goldene Hochzeit in Korschenbroich-Glehn : Liebe auf den ersten Blick vor 50 Jahren

KORSCHENBROICH In einem Tanzcafé lernten sie sich 1972 kennen. Im selben Jahr heirateten Annemie und Peter Strehlau aus Glehn. Heute feiern sie Goldene Hochzeit.

Auf 50 gemeinsame Ehejahre blicken Annemie und Peter Strehlau aus Glehn am 29. Juni zurück. Im Jahr 1972 lernten sich der gebürtige Karlsruher und die Grevenbroicherin in einem Tanzcafé in Grevenbroich kennen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich der Jubilar und erzählt, dass sich die spätere Heimfahrt an diesem Abend sehr abenteuerlich gestaltete. Mit einem 250-PS-starken Pontiac-Camaro fuhr er seine Annemie nach Hause, die sich jedoch während der rasanten Fahrt krampfhaft an Peter festhielt. Ihre Erleichterung war groß, als sie erfuhr, dass er den Wagen nur von einem Freund geliehen hatte und er selbst einen etwas langsameren Fiat sein eigen nannte.