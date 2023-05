Goldene Hochzeit in Steinforth-Rubbelrath Goldene Hochzeit bei einstigem Schützenkönigspaar

Heribert Humpesch ist seit 60 Jahren als Mitglied der Bruderschaft Steinforth-Rubbelrath im Schützenwesen aktiv und führt seit 49 Jahren das Sappeur-Corps an. Als besonderes Highlight sind Heribert und Elisabeth Humpesch dabei sicher die Jahre 1987 und 2008 in Erinnerung geblieben, in denen sie als Schützenkönigspaar das Doppeldorf regierten. In der Bruderschaft Steinforth-Rubbelrath sind die beiden besser als Liesel und Herry Humpesch bekannt. Ein überraschendes erstmaliges Highlight in der Geschichte der Bruderschaft gab es im Mai vergangenen Jahres: Im Sommer 1988 hatte Herry Humpesch die Aufgabe des Regimentshauptmannes übernommen und zu Beginn der Pandemie nach 30 Jahren abgegeben. Einstimmig wurde er im vergangenen Jahr bei der Generalversammlung zum Ehrenhauptmann berufen und erhielt auf der Veranstaltung in der Möhrenhalle von Humpesch in Steinforth-Rubbelrath seine Urkunde.