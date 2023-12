Goldene Hochzeit in Korschenbroich Auf einer Karnevalssitzung hat es bei Jutta und Heinz-Dieter Esser gefunkt

Noch am Ende des gleichen Jahres wurde geheiratet, und im Laufe der Zeit vergrößerte sich die Familie um drei Kinder. Inzwischen gibt es sieben Enkelkinder. Zusammen mit einer Tochter, dem Schwiegersohn und drei Enkelkindern wohnt das Jubelpaar in einem Mehrgenerationenhaus in Korschenbroich, wo oft reger Betrieb herrscht.