Der SV Glehn in der Corona-Krise : Das Glehner Spielfeld wird modernisiert

Glehn Spielbetrieb und Training fallen aus, das aktive Leben ruht: Aktuell steht der SV Glehn vor einer Situation, wie sie sich bei vielen Vereinen zeigt. „Ziemlich klar dürfte auch sein, dass der für den 1. Mai geplante ‚Tag des Mädchenfußballs‘ nicht an diesem Datum stattfindet“, sagt der neue Vorsitzende Norbert Jurczik. Erst im Januar hat er, der zuvor zehn Jahre lang Jugendleiter beim Sportverein war, das Amt übernommen. „Ich hatte mir die ersten Monate meiner Amtszeit sicherlich anders vorgestellt.“

Doch er bleibt voller Tatendrang und lässt sich auch nicht davon bremsen, dass wohl auch das beliebte Pfingstturnier am seidenen Faden hängt. „Formell gibt es zwar noch keine Absage, aber ich bin skeptisch“, meint Jurczik, der auf die Entscheidungen der Politik und Behörden wartet. Für Jurczyk ist der SV mehr als ein reiner Fußballverein. Selbst in Corona-Zeiten melden sich neue Mitglieder an, so dass der Verein nun 600 in dem 6000-Einwohner-Ort zählt.