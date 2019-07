Oberstehrenabend mit Versammlung : Glehner Schützen sollen künftig mehr Beitrag zahlen

Glehn Beim Oberstehrenabend entschieden sich die Brauchtumsfreunde für einen neuen Brauereivertrag. Der Kirmesplatz ist bei den Schaustellern beliebt.

Oberst Andreas Erkes hatte wieder den Vorstand, die Regimentsführung und das Königshaus auf seinen Hof geladen. Unter musikalischer Begleitung des Tambourcorps „Blüh auf Glehn“ ging es dann zum Frangensaal. Königin Vera Janssen musste jetzt drei Stunden lang ohne ihren Lebenspartner und König Christian Grötz auskommen. Der 54-Jährige und seine Minister José Soneira und Jürgen Grunst strahlten gute Laune pur aus. Die Majestät stammt aus Oberbayern und hat das rheinische Sommerbrauchtum längst lieben gelernt. Präsident Thomas Coenen freut sich, dass sich ein neuer Zug mit sehr jungen Mitgliedern gebildet hat: „Er heißt „DurchZuch“, besteht aus 20 Mitgliedern und wird in diesem Jahr erstmal nur am Fackelzug teilnehmen“, kündigte Coenen an. Für das Schützenfest versprach er einen leicht verkürzten Festzug. Was er kritisierte: „Immer mehr Schützen sitzen in einem Garten oder in einer Gaststätte, statt an den Umzügen teilzunehmen.“