Schützen in Glehn : Sappeure feiern Jubiläum und Nachwuchs in Spitzenämtern

Leutnant Dieter Ohligs, Oberleutnant Sebastian Schneider, Hauptmann Philipp Weidenfeld, Udo Pesch (bisher Oberleutnant), Heinz-Theo Esser (bisher Hauptmann). Foto: Karin Verhoeven

Korschenbroich Das Sappeur-Corps der Glehner Schützen feierte am Sonntag sein 100-jähriges Bestehen. Die Sappeure erinnerten an die Wurzeln des Zuges und große Momente der Vergangenheit. Dazu gehören auch Auftritte beim Oktoberfest in München.

Kaum jemals hat es im Glehner Schützenwesen für einen Schützenzug so viele Ehrungen gegeben wie jetzt zum 100-jährigen Bestehen des Sappeur-Corps. Und natürlich feierten die Sappeure am Sonntag anlässlich ihres Jubiläums mit dem musikalischen Frühschoppen mit mehr als 170 Gästen. Mit dabei waren nicht nur der Glehner Schützenkönig Christian III. (Esser) und seine Minister, Schützenpräsident Thomas Coenen und jede Menge Prominenz aus dem Schützenwesen. Auch die befreundeten Sappeur-Züge aus Holzheim, Holzbüttgen, Damm, Liedberg, Kleinenbroich und Büttgen feierten mit. Und wie immer seit 1957 spielte die Musikkapelle Kleinenbroich.

Es war ein Fest voller Emotionen, denn am Dienstag soll sich der geplante Generationenwechsel vollziehen: Philipp Weidenfeld wird Heinz-Theo Esser als Hauptmanns beerben und Udo Pesch sein Amt als Oberleutnant an Sebastian Schneider übergeben. Esser und Pesch waren 23 Jahre in den Spitzenpositionen engagiert. Da gab es doch viel Wehmut. „Zur Gemeinschaft gehören bei uns selbstverständlich auch diejenigen, die nicht mehr marschieren können“, betont Esser.

Traditionsgemäß ist das Glehner Sappeur-Corps mit ihren Äxten und weißen Lederschürzen immer an der Spitze des Regiments. Das resultiert aus der Tradition, denn Sappeure waren in vergangenen Zeiten die Soldaten, die den Weg fürs Regiment frei machten.

Im Jubiläumsjahr konnte Hauptmann Heinz-Theo Esser dem Schützenverein Glehn eine Zugstärke von 18 aktiven und vier inzwischen passiven Mitgliedern melden. Die Geschichte des Corps begann im Jahr 1922 am „Heckenend“ – der harte Kern bestand seit 1949 aus den Familien Hecker, Köser und Esser/ Schnock. Heinz-Theo Esser war bisher Hauptmann in dritter Generation seiner Familie. Sechs Könige gingen aus dem Corps hervor: Josef Hecker (1961), Kurt Speck (1971), Hans Esser (1976), Hans Küppers (1982), Heinz- Theo Esser (1998), Bernd Krüger (2004).