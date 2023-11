Schlemmen und Bummeln in Glehn Grünkohl und Glühwein lockten bei „Glehner Nacht“

Was in Düsseldorf die Königsallee und die Schadowstraße sind, sind für Glehn die Hauptstraße und Bachstraße. Und während in den großen Städten oftmals nur der Umsatz zählt, steht bei der „Glehner Nacht“ etwas anderes im Vordergrund: „Ich mache heute Abend keinen großen Umsatz“, erklärte Heinz Peltzer. Sein Ladenlokal war wieder Anlaufstelle zum Aufwärmen bei einem Becher Kakao beziehungsweise einer Tasse Kaffee. Da blieb Zeit, über das veränderte Geschäftskonzept zu reden – weg von den Kaffeevollautomaten hin zu den klassischen Siebträgergeräten. „Das bedeutet mehr Leidenschaft, mehr Kaffeegenuss“, erklärte der Maestro.