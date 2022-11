Werbekreis „Glehn aktiv“ Glehner bummeln durch die Nacht

Andrea Kuschka bot weihnachtliche Floristik an. „Ich habe viele Sachen verkauft, kann nicht meckern“, lautete ihre Bilanz zu vorgerückter Stunde. Was ihr aufgefallen ist: „Viele Kunden entscheiden sich für einen Kranz aus Trockenfloristik.“ Es scheint, als ob die Menschen am Adventskranz nicht sparen wollen. Bei Heinz Pelzer, der Kaffee und hochwertige Kaffeeautomaten verkauft, schien ebenfalls heile Welt zu herrschen. Sein Geschäft wurde wieder zum Treffpunkt für Genießer. „Ich wollte eigentlich nur mal kurz vorbeikommen“, sagte Gabi Erkes. Sie sollte länger als geplant bleiben. Heinz Pelzer erklärt : „Wir hatten am Anfang von der Pandemie profitiert.“ Mittlerweile ist er nicht mehr ganz so optimistisch: Wegen der hohen Energiepreise befürchtet er einen Umsatzrückgang bei den hochwertigen Kaffeeautomaten.