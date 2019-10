Geflügelausstellung in Glehn : Glehner Geflügelzüchter mit Zuwachs bei jungen Mitgliedern

Glehn Die Stimmung bei der Eröffnung der Lokalschau des Geflügelzuchtvereins Glehn im Pfarrsaal von St. Pankratius hätte besser nicht sein können. Entgegen dem allgemeinen Trend sind in den vergangenen zwölf Monaten drei Vereinsmitglieder hinzugekommen, und kein erfahrener Geflügelzüchter hat sein Hobby aufgegeben.

Während im vergangenen Jahr 165 Tiere gezeigt worden waren, waren es jetzt 213 – und zur Quantität kam eine erfreuliche Qualität. Die Bestnote „Vorzüglich“ wurde fünf Mal vergeben, und zwar an Jörg Schroter für seine Orpingtonenten (gelb), an Stefan Pilatus für die federfüßigen Zwerghühner (isabell-porzellanfarbig), an Christopher Möbius, der federfüßige Zwerghühner (schwarz) präsentierte – sowie an Anton Esser (Deutsche Zwerg-Wyandotten, gelb-schwarzcolumbia) und an Hannes Schönges (17) für seine Zwerg-Amrocks (gestreift). Mehr als 97 Punkte werden nicht vergeben, man geht davon aus, dass kein Tier dem Ideal entspricht. Aber Orpingtonenten waren den anderen Tieren um eine Schnabelspitze voraus, deshalb bekam Jörg Schroter die Landesverbandsmedaille verliehen. Hinzu kommt, dass diese Rasse schwerer als so manch andere zu züchten ist. Neun Tiere wurden mit „Hervorragend“ benotet.