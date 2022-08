Brauchtum in Korschenbroich : Glehner Ex-Majestäten schwelgen in Erinnerungen

Korschenbroich Beim Königstreffen versammeln sich ehemalige Majestäten und ihre Königinnen. Über die älteste Teilnehmerin und eine Veranstaltung, die Tradition werden soll.

Vergangenes Jahr hatte Hans-Dieter Breuer zum ersten Mal ein Treffen der ehemaligen Schützenkönige organisiert. 21 Ex-Majestäten, zum Teil mit ihren Königinnen, waren in „Himmlische Café und Bistro“ im Schatten der Pfarrkirche zusammengekommen. Am Freitag waren es 23. Erstmals waren auch Witwen von verstorbenen Schützenkönigen eingeladen worden. Von sieben Frauen waren sechs gekommen.

Käthe Lenders blickte in die Vergangenheit: „Ich kann mich noch sehr gut an das Schützenfest 1964 erinnern. Es sind ausnahmslos gute Erinnerungen“, sagt die 98-Jährige. Ehemann und Ex-König Karl Lenders ist bereits seit 17 Jahren tot. „Mein Mann wäre enttäuscht, wenn ich nicht zu diesem Treffen gekommen wäre“, sagte Lenders. Auch Ehrenmitglied Hermann Buchkremer schwelgte in Erinnerungen an die Regentschaft 1964.