Schützenverein Glehn : Trauer um Ehrenoberst Max Kallen

Der frühere Oberst und erste Vorsitzende der Heimatfreunde hat Glehn geprägt.

Glehn trauert um Max Kallen, der am Donnerstag, 25. April, auf dem alten Glehner Friedhof beerdigt wird. Er starb im Alter von 86 Jahren in der Geborgenheit seiner Familie. Er hinterlässt seine Ehefrau Helga und vier Kinder mit ihren Familien. Wenn um 9 Uhr in der Auferstehungsmesse in der Kirche St. Pankratius alle Fahnen des Schützenvereins präsent sind, gilt das als Referenz für einen Menschen, der seinen Heimatort Glehn in vielfältiger Weise geprägt hat.