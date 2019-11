CDU gibt Taschenplaner heraus : Comeback des Glehner Kalenders

Korschenbroich Der Taschenplaner der CDU wird nach einjähriger Pause wieder herausgegeben. Er soll in kompakter Form durch das Veranstaltungsjahr führen.

Auch sonst steht der CDU-Ortsverband mit Vereinen und anderen Gruppen in Glehn und den umliegenden Orten in Kontakt. „Kommunalpolitik funktioniert nur mit Bürgernähe“, betont Ellen Wappenschmidt-Krommus. So gebe es jährlich ein Treffen mit Vereinen, dabei werde über Anliegen und Probleme gesprochen – von der Beseitigung von Gefahrenstellen im Straßenverkehr bis zur Gestaltung von Freiflächen für den Insektenschutz. Auf Wunsch von Vereinsvertretern wurde nun ein Treffen zur Öffentlichkeitsarbeit, zur Zusammenarbeit mit den lokalen Medien organisiert. Referenten hierbei waren Horst Thoren, stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post, sowie Frank Kirschstein, Redaktionsleiter der NGZ.

In diesem Jahr stehen im Ortsverband weitere Termine an. Am 5. Dezember, dem Tag des Ehrenamtes, will die Glehner Union den „Ehrenamtler des Jahres 2019“ ehren. Auch die 19 Elternlotsen sollen sich im Advent über eine Aufmerksamkeit freuen können. „Sie leisten tolle Arbeit“, sagt die Vorsitzende und erklärt: „Wir werden die Dialoge mit den Glehnern auch 2020 fortsetzen.“