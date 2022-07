Laienspielgruppe probt neues Lustspiel : Turbulente Verwicklungen bei neuem Stück vom „Buretheater“

Die Darsteller Norbert Fausten, Jürgen Bienefeld, Isolde Stiller, Martina Heuser, Joachim Schröder, Hans-Dieter und Ulla Bongartz, Helga Fausten und Michael Bücheleres (v.l.). Foto: Karin Verhoeven

GLEHN „Opa – jeht et noch?!“ lautet das Lustspiel in Glehner Mundart, das die Laienspielgruppe im ehemaligen „Frangensaal“ aufführen wird. Ein Eindruck von den Proben.

„Wir spielen wieder“, freut sich Martina Heuser, Vorsitzende und Spielleiterin des Glehner „Buretheaters“. „Opa – jeht et noch?!“ lautet das Lustspiel in Glehner Mundart, das die Laienspielgruppe im ehemaligen „Frangensaal“ aufführen wird. Die 62-Jährige verspricht: „Es geht richtig heiß und turbulent zu in unserem neuen Stück.“

Premiere ist bereits am Freitag, 30. September. Also vier Wochen früher als normalerweise. Im Oktober 2022 und im Februar 2923 soll es jeweils zwölf Aufführungen geben. „Wir wollen der für den Herbst prognostizierten Pandemiewelle zuvorkommen“, erklärt Heuser. Zudem werde es im Frangensaal eine weniger enge Bestuhlung geben. „Wir planen einen zusätzlichen Gang, setzen auf maximale Sicherheit.“

Der erste Eindruck von den aktuellen Proben verspricht: Es wird richtig lustig werden. Im Mittelpunkt steht Opa Karl, gespielt von Norbert Fausten. Die Spielleiterin verrät: „Opa Karl ist nach Meinung seiner Schwiegertochter ein verschwenderischer und fauler Lump, der sein Leben genießt, nicht arbeitet und sich nur an seinem Motorrad, Laptop und Handy erfreut.“ Sohn Paul, dargestellt von Joachim Schröder und Opas geizige Schwiegertochter Magda, gespielt von Martina Heuser, sind entsetzt, dass Opa so viel Geld ausgibt und bangen um das Erbe. Ulla Bongartz in der Rolle der Oma Lena ist schon sehr vergesslich, was zu erheblichen Verwicklungen führt.

Als dann ein Einbruch passiert, Opas Motorrad, Geldbörse und Ausweispapiere weg sind und zudem ein Unfall geschieht, bei dem die Polizei das Unfallopfer für Opa hält, gehen die Turbulenzen so richtig los. Denn Opa wittert seine Chance und versteckt sich – nicht ohne seine Enkelin Sylvia (Isolde Stiller) eingeweiht zu haben. Deren Freund Thomas wird von Jürgen Bienefeld, der Versicherungsvertreter von Hans-Dieter Bongartz und die Feriengäste aus der Stadt von Helga Fausten und Michael Bücheleres dargestellt.

Das Glehner „Buretheater“ hat seit seiner Gründung im Jahr 1988 alle zwei Jahre einen neuen Schwank inszeniert und in jeder Spielzeit mindestens 5000 Zuschauer begeistert.