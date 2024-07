Glehner Buretheater in Korschenbroich So laufen die Proben für neues, lustiges Mundartstück

Aber dann zieht „Damenversteher“ Joshi (Frank Reimann) als Gast in die „Goldene Gans“ ein. Joshi ist so ganz anders. Agnes und ihre Freundinnen – die Turnerfrauen-Vorsitzende Magda (Helga Fausten) und die Organistin Josefa (Ulla Bongartz) – sind von ihm und seiner Lebensweise hellauf begeistert. Joshi bringt die Damen soweit, dass sie ihn zu einer vermeintlichen Gesundheitswoche begleiten wollen. Wirt Gustav und seine Freunde sehen dies wiederum als Chance, als „Strohwitwer“ mit entsprechenden Absichten in die Stadt zu fahren.