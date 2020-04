Glehner Turnverein : Verlängerung für Vereinschef Türke

Rainer Türke bleibt länger als geplant Vorsitzender. Foto: Glehner Turnverein

Glehn Die Corona-Krise trifft auch den Glehner Turnverein. Eigentlich sollte in der Mitgliederversammlung am 19. März der langjährige Vorsitzende Rainer Türke in seinen wohlverdienten Vereinsruhestand entlassen werden. Doch wegen Corona ist der 73-Jährige weiterhin im Amt, denn die Mitgliederversammlung wurde verschoben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rainer Türke wartet geduldig auf den neuen Termin der Veranstaltung. „Wir hoffen, dass wir die Mitgliederversammlung in diesem Jahr abhalten können. So lange bleibe ich weiter Vorsitzender“, sagt der 73-Jährige. Ein vorzeitiger Rücktritt kommt für ihn nicht in Frage. „In der jetzigen Situation werde ich den Verein nicht allein lassen“, erklärt Rainer Türke. der 1995 den Vorsitz des heute 1800 Mitglieder zählenden Glehner Turnvereins übernommen hat. „Das stehen wir gemeinsam durch:“

Vize-Vorsitzende Melanie Schmuck hat sich bereit erklärt, in Zukunft die Aufgabe der Vorsitzenden zu übernehmen, wenn sie in der Versammlung gewählt wird.

Natürlich ist der GTV froh, wenn es eine Lockerung der Beschränkungen geben wird. „Wir versuchen unsere Mitglieder, auch in dieser Zeit zu bewegen“, heißt es im Verein. So gibt es Videos der Übungsleiter auf der Homepage, in dieser Woche starten Angebote im Online- Stream. Sollte es für den Hallensport keine Lockerung ab Mai geben, denkt der Vorstand über einige Outdoor-Aktivitäten nach. Es gibt auch schon Ideen für neue Sportangebote nach Corona. „Wir sind froh, dass unsere Mitglieder so stark zu uns halten und uns positives Feedback bezüglich unserer Aktivitäten gibt. Das ermutigt uns weiter zu machen“, erklärt Geschäftsführerin Brigitte Bienioschek.

(NGZ)