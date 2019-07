Jahresfahrt der CDU Glehn : Ein Ausflug nach Bonn und Köln

Glehn (NGZ) Etwa 50 Einwohner aus Glehn, Schlich, Scherfhausen und Epsendorf waren dabei, als die örtliche CDU mit ihrer Vorsitzenden Ellen Wappenschmidt-Krommus sowie den beiden Stellvertretern Christiane Schläwe und Rolf Schröder zum Jahresausflug baten.

Nächstes Ziel war Köln, wo es neben dem Dombesuch Möglichkeiten zum Spaziergang entlang des Rheins bis zum Schokoladenmuseum und einer Einkehr in die Kirche „Maria Lyskirchen“ gab. Zum Abend traf sich die Reisegruppe in der „Brauerei zur Malzmühle“ zu einem geselligen Ausklang. Die Brauerei ist ein Traditionshaus in Köln, sie befindet sich seit 160 Jahren im Familienbesitz und wird in der fünften Generation betrieben.