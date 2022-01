Korschenbroich liest : Gisela Steinhauer und ihr Blick auf besondere Menschen

Korschenbroich Im Pfarrzentrum St. Andreas stellte Steinhauer ihr erstes Buch „Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm“ vor. Darin erzählt sie vom eigenen Leben und besonderen Begegnungen während bisheriger Berufsjahre.

Lesung und Gespräch hatten kaum begonnen, da reagierte Gisela Steinhauer direkt auf die Situationskomik in Folge eines zu leisen Mikrofons und den sich darüber entspinnenden Disput zwischen den Eheleuten Mielke-Küsters. Das akustische Problem war rasch gelöst, während die Szene Einblick in die Spontaneität einer Frau mit Blick für besondere Menschen und Augenblicke gab.

Für die Buchvorstellung wählte die „Korschenbroich liest“-Initiatorin das Gespräch, für den Auftakt die Frage nach Steinhauers Unterscheidung von Menschen in Lebensbejaher, -verneiner und -vertrödler. Bei den beschriebenen Begegnungen hätten die Lebensbejaher eindeutig die Oberhand gehabt, so die Autorin. Doch sie beobachte in den letzten Jahren ein zunehmend grundloses Jammern und Nörgeln. Da sei es doch besser, dieser Tendenz etwas Positives entgegenzusetzen wie die Literaturveranstaltung.

Im Buch stünden aber nicht die Prominenten im Vordergrund. „Ich finde viele Lebensläufe beeindruckend. In Gesprächen mit vielen Menschen wird man still und urteilt nicht mehr so schnell“, so der Gast. Beim Aufenthalt in einem Dominikanerkloster habe sie etwa festgestellt, dass Nonnen und Mönche meistens Menschen seien, die anpacken wollen. Im Nachhinein sei sie beschämt gewesen wegen früherer Vorurteile. Steinhauer las in verteilten Rollen mit Mielke zwei humorvolle Kapitel vor. Doch das Buch erzähle auch von traurigen Dingen, verriet die Korschenbroicherin.