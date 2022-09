Autorin Gisa Klönne in Korschenbroich : Lesung zum schwierigen Weg der Versöhnung

Autorin Gisa Klönne in Korschenbroich

Autorin Gisa Klönne stellte ihren aktuellen Roman in Korschenbroich vor. Foto: Irene Zandel

Korschenbroich Gisa Klönne stellte bei „Korschenbroich liest“ ihren aktuellen Roman „Für diesen Sommer“ vor. Das Buch handelt von einer schwierigen Vater-Tochter-Beziehung. Wer meint, nach dem Lesen ihre Familie zu kennen, irrt, sagte die Autorin.

Zu Beginn der Lesung in der Alten Schule stellte Autorin Gisa Klönne entschieden fest: In ihren aktuellen Roman „Für diesen Sommer“ flossen zwar Teile der väterlichen Biografie ein. Doch wer am Ende des Buches meine, ihre Familie zu kennen, habe sich geirrt. Stattdessen berge das Buch vielleicht einen Wiedererkennungswert.