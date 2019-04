Nachwuchsmusiker aus Korschenbroich : Tolle Stimme und tiefgründige Texte

Beim Wettbewerb „Young Stage“ spielte auch die Band „Friends without Friends“ im Jugendzentrum Klärwerk um den Einzug in die nächste Runde. Foto: Ilgner. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Gina Tuveri sichert sich die Teilnahme am Finale beim Wettbewerb „Young Stage“.

Mindestens 75 Prozent Eigenanteil sollten die Songs haben, doch in der Vorrunde zum Band-Contest „Young Stage“ gaben die Korschenbroicher Kandidaten alles. Im Gesamtpaket von Komposition, Text und Vortrag vertrauten die Singer/Songwriterinnen Alina Lynn und Gina Tuveri sowie die Band „Friends without Friends“ ausschließlich auf die eigene Kreativität.

In Eigenmoderation hatte Gina die Geschichten zu ihren meist englischen Songs vorgestellt und mit wandlungsreicher Stimme zum Spiel der Ukulele begeistert. Zu Beginn des Wettbewerbs hatte Stefan Bau vom Stadtjugendring an die Teilnahmebedingungen erinnert: Die Altersgrenze liegt bei 30 Jahren, drei Songs müssen zu mindestens 75 Prozent selbstgeschrieben und die Kandidaten aus Korschenbroich sein. Wie auch Jugendleiter Dirk Kooy war Bau begeistert von der Kreativität der Beteiligten.

Alina schöpft die Themen ihrer Songs aus dem Alltag. „Gleis Acht“ heißt ihr Lied, inspiriert von einer nächtlichen Zugfahrt während des Sturmtiefs „Eberhard“. Die Jury bescheinigte der Singer/Songwriterin, eine „tolle Liedermacherin mit super Texten“ zu sein und positive Ausstrahlung zu besitzen. Alina erhielt den dritten Platz, während die Band „Friends without friends“ sich den zweiten sicherte. Die Songs seien tiefgründig und überzeugten mit überraschenden Wendungen, so die Jury. Sie lobte die Band mit Lucas, Felix und Jonathan als tolles Team und bescheinigte dem Frontsänger Jonathan eine „krasse Stimme gerade im Balladenteil“. Das Finale findet am 31. Oktober in Neuss statt.