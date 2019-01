Korschenbroicher Chor singt in Jüchen : Gospelchor Get Joy gibt Benefiz-Konzert für Kloster

Korschenbroich Der Korschenbroicher Chor möchte mit dem Reinerlös aus seinem Konzert am 9. Februar die Arbeit der Patres im Nikolauskloster in Jüchen unterstützen. Für Get Joy hat das Benefizkonzert Tradition.

Der Gospelchor hat es sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr ein Benefiz-Konzert zu geben. Die Themen dazu werden oft von den Chormitgliedern vorgeschlagen. In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise ein Wasserprojekt in Tansania, Hilfe für die Kinder in La Paz oder das Projekt Insel Tobi – eine Einrichtung für schwerkranke Kinder im Krankenhaus Neuwerk und das Hospiz St. Christoporus in Mönchengladbach –, durch ein Konzert und die Spenden der Besucher unterstützt. 2019 möchte der Korschenbroicher Chor die Arbeit der Patres im Nikolauskloster in Jüchen unterstützen.

Als Oblatenmissionare sind sie nahe bei den Menschen, um mit ihnen gemeinsam die Spuren Gottes in der Welt zu finden. Gottesdienste, Gesprächsrunden, Orientierungshilfen, vielfältige Kurse, Über-nachtungsmöglichkeiten, Konferenzräume und vieles mehr werden angeboten. Die Ordensgemeinschaft besteht seit über 200 Jahren, davon 111 Jahre im Nikolauskloster.



Get Joy möchte das Kloster unterstützen – und zugleich sein Publikum für die Gospel-Musik begeistern. Freude, Leidenschaft und die kollektive Emotion: Für all das steht der Chorgesang. Wer Gospels singt, öffnet sich, zeigt Gefühle, gibt etwas von sich preis und preist gleichzeitig Gott.

Das Konzert findet am Sonntag, 9. Februar 2019 in Bedburdyk in der Karl-Justus-Halle, In der Bausch 7, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Der Eintritt zum Benefiz-Konzert ist frei, es wird aber um Spenden gebeten. Der Reinerlös kommt dem Kloster zugute. Informationen zum Nikolauskloster gibt es unter www.nikolauskloster.de, über Get Joy unter www.getjoy.de.

