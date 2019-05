Tiere sind harmlos : Gespinstmotten sind wieder in Korschenbroich aktiv

Gespinstmotten sind wieder in Korschenbroich aktiv

Korschenbroich Im Stadtgebiet werden wieder erste Gespinstmotten gesichtet. Die Verwaltung beruhigt jedoch: Diese Tiere sind harmlos.

„Den Befall erkennt man an völlig eingesponnenen und kahl gefressenen Bäumen und Sträuchern“, erklärt Theo Verjans, bei der Stadtverwaltung zuständig für Naturschutz und Landschaftspflege. Er weist darauf hin, dass die Gespinstmotte für Menschen ungefährlich ist. Darum bestehe kein Handlungsbedarf. Im öffentlichen Raum wird bewusst auf den Einsatz von Spritzmitteln (Insektiziden) verzichtet. Nach der Verpuppung werden aus den Raupen grau-weiße Schmetterlinge mit schwarz gepunkteten Flügeln.

„Die Gespinstmotte befällt alljährlich vorwiegend Weiden, Pfaffenhütchen und auch Kirschen sowie Obstbäume“, sagt Verjans. „Doch die Bäume und Sträucher erholen sich wieder von dem Befall. Wenn die Falter weggeflogen sind, verwittern die Gespinste rasch. In der Regel treiben die Pflanzen erneut aus.“

Hinweise beunruhigter Bürger auf die Gespinstmotte hat es auch in den Vorjahren immer wieder gegeben. Wer Fragen zum Thema hat, kann sich an Theo Verjans wenden, er ist erreichbar unter 02161 613146 oder per E-Mail: theo.verjans@korschenbroich.de.