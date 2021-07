Geläut in Kleinenbroich : Geschichte der Glocken von St. Dionysius in Text und Ton

Geschichte der Glocken von St. Dionysius in Text und Ton

Geläut in Kleinenbroich

Kleinenbroich Reiner Tillmanns hat die Geschichte der Glocken von St. Dionysius zusammengefasst und dafür viele alte Dokumente durchforstet. Über eine wechselvolle Historie des Geläuts von Kleinenbroich.

Zweimal schaffte die Gemeinde von St. Dionysius in Kleinenbroich teure Bronzeglocken an, zweimal wurden diese mit Ausnahme der „Läuteglocke“ für Kriegszwecke eingeschmolzen. Die in Folge derartiger Erfahrungen 1957 angeschafften Stahlglocken aber blieben erhalten und gefährdeten vor Jahren gar die Bausubstanz des Kirchturms. „Die Glocken von St. Dionysius haben eine reiche Geschichte. Sie begleiten unser Leben und derer, die nicht der Kirche angehören“, sagt Reiner Tillmanns.