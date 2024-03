Osterideen von Einzelhändlern in Korschenbroich „Eierlikör geht immer – ob flüssig oder in Schokolade“

Hasen und Eier überwiegen derzeit bei Ulrike Freier. Die Inhaberin von „Feder & Tinte“ hat ihren Laden wieder liebevoll dekoriert und verschiedene ausgepustete Hühner- und Gänseeier mit ihren kalligrafischen Künsten originell beschriftet. „Ei am what Ei am“, „Some bunny loves You“ oder „Ei love You“ zaubert so manchen Kunden ein Lächeln ins Gesicht. Hasen gibt es ebenfalls in Hülle und Fülle – meist aus Keramik oder gefaltet aus Papier –, ebenso wie Osterkerzen. „Pastellfarben sind derzeit angesagt“, so Freier. Besondere Trendfarben sind Salbei oder Eukalyptus, weiß die Kennerin.