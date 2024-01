Spendensammlung nach Großbrand in Korschenbroich „Die Menschen haben ja nicht mal mehr einen Waschlappen“

Die DIN-A-Blätter in den Schaufensterscheiben sind nicht zu übersehen: „Unsere Nachbarn von der Alten Landstraße brauchen unsere Hilfe. Wie gut sind Sie in Erster Hilfe?“ Den Aufruf hat sich Sabine Herlet ausgedacht. Die Apothekerin von der Post-Apotheke an der Hauptstraße in Glehn hatte beschlossen, auf dem „kurzen Dienstweg“ – so nennt sie die Aktion – den betroffenen Menschen, die durch den Großbrand am zweiten Weihnachtsfeiertag ihr Zuhause verloren haben, zu helfen. Gemeinsam mit anderen Geschäftsleuten an der Hauptstraße sammelt Herlet für die Opfer.