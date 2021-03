Statt Kutschfahrt durch Korschenbroich Überraschungen im Seniorenheim : Gertrud Fiethen wird 100 Jahre alt

Korschenbroich Azurit-Seniorenheim plant corona-gerechte Feier für die Ur-Korschenbroicherin. Die geplante Kutschfahrt kann aufgrund der Kontaktbeschränkungen nict stattfinden.

Gertrud Fiethen weiß viel zu erzählen. Wichtige Stationen ihres eigenen Lebens hat die Ur-Korschenbroicherin für sich in Sütterlinschrift in einem Notizbuch festgehalten. Dieses Buch ist das Dokument eines bewegten Lebens, das einige Schicksalsschläge bereithielt. Doch die Seniorin bewahrte sich immer den Lebensmut. Am 27. März wird sie 100 Jahre alt.

Die Mitarbeiter des Azurit-Seniorenheims, in dem die Ur-Korschenbroicherin mittlerweile lebt, planen eine corona-gerechte Feier. Die wird während der Corona-Pandemie nicht ganz so groß ausfallen, wie es sich Sonja Kitz, Leiterin des Bereichs Soziale Betreuung, gewünscht hätte. „Wir hatten zuerst an eine Kutschfahrt durch das Dorf gedacht – vorbei an allen Menschen, die gratulieren wollen. Denn Frau Fiethen ist sehr bekannt und kennt auch viele Leute. Doch mit der Jubilarin und ihrer Schwiegertochter sowie dem Kutscher und einer examinierten Pflegekraft wären wir auf vier Haushalte gekommen. Das geht ja jetzt nicht. Wir müssen und wollen auch strenge Auflagen im Hinterkopf behalten“, sagt Sonja Kitz.