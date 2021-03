Handels-Experte Heinemann zu Korschenbroicher Unternehmern : „Jetzt bloß nicht mit Online-Shops anfangen“

Korschenbroich Handelsexperte Prof. Gerrit Heinemann sprach bei einer Kick-off-Veranstaltung der Wirtschaftsförderung mit Unternehmern und Lokalpolitikern. Dabei gab er auch Tipps für den stationären Einzelhandel.

Gleich zu Beginn von Heinemanns Vortrag wurde den 28 Teilnehmern bewusst, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf den Einzelhandel haben wird. Um seine Zahlen zu verdeutlichen, unterschied der Wissenschaftler die vor-während-nach-Corona-Zeiten. Seine Prognose: „Menschen werden nicht mehr in Massen in die Innenstädte zurückkehren“, so Heinemann. Es gebe inzwischen zahlreiche kontakttraumatisierte Kunden. Cocooning sei Trend. Will heißen: Immer mehr Menschen ziehen sich ins Privatleben zurück. Sie „spinnen sich ein“, meiden Menschenmengen, Innenstädte. Der stationäre Handel befinde sich dadurch im Sturzflug, so Heinemann. Tatsache sei aber auch: Insbesondere der stationäre Bekleidungshandel habe schon vor Corona einen „Showdown“ erlebt, während der Online-Handel stetig wuchs.

Kunden würden sogenannte „Multi Channel“ sehr schätzen, auch die Preisbereitschaft sei enorm hoch. Was sich dahinter verbirgt: Vor allem Service in allen Facetten. Liefer- und Telefonservices, Beratung auf sozialen Kanälen, Gutscheine, Bestellung per QR-Code, Anproben zuhause oder Verkaufen via „click and collect“. Heinemann: „Auch im Shutdowon lassen sich nennenswerte Umsätze erzielen. Dieses erfordert allerdings, alle Register zu ziehen und den stätionären Laden neu zu erfinden.“ Auch sollten sich Städte untereinander mehr abstimmen, nicht grundsätzlich Autos in den Innenstädten verbieten und keine Einkaufszentren mehr auf der grünen Wiese planen. Zudem appellierte er an die Stadt und Lokalpolitik, es den Händlern so einfach wie möglich zu machen und bürokratische Hürden zu reduzieren.