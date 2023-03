Mann ersticht Ehefrau in Korschenbroich Gericht fällt Urteil zum Tötungsdelikt

Der Familienvater, der am 4. September seine Frau mit mehreren Messerstichen in der gemeinsamen Wohnung in Korschenbroich erstochen hatte, wurde am Montag, 13. März, vor dem Düsseldorfer Landgericht wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Staatsanwalt hatte acht Jahre gefordert. Die Anwälte hatten in ihrem Plädoyer ein deutlich niedrigeres Strafmaß gefordert, waren aber mit dem Urteil nicht unzufrieden.