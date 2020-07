Unterwegs in Korschenbroich : Ein besonderer Abend in Liedberg

Korschenbroich Gerd Busch ist Gästeführer im Korschenbroicher Stadtteil. Weil Gruppen in der Corona-Krise ausbleiben, setzt er auf Duett-Führungen. Wer mit ihm durch den Ort geht, hört Geschichten aus dem Mittelalter und über Roland Kaiser.

Dort wo er sonst auch gerne mal mit Laterne und Hellebarde wartet, steht Gerd Busch an diesem Abend ganz leger im Freizeitlook. Vor dem Landgasthaus empfängt er normalerweise meist große Gruppen zu seinem Rundgang durch das historische Liedberg. Heute warten wir nur zu zweit. Busch zeigt uns seine Duett-Führung. Ein Konzept, das er sich eigentlich für besondere Anlässe ausgedacht hat. In Zeiten von Corona hofft er hierfür, auch diejenigen zu begeistern, die noch Respekt vor zu großen Menschenansammlungen haben.

„Es läuft noch nicht wieder so richtig an“, erzählt Busch beim kurzen Gang vom Landgasthaus hoch in den alten Ortskern. Die Corona-Krise hatte seine eigentlich gut nachgefragten Führungen zum Erliegen gebracht. Für den Herbst sei wieder ein wenig Interesse da, sagt er. Bis dahin hofft er auf mehr Interesse für seine Duett-Führung, die er daher neuerdings auch für bis zu vier Personen anbietet.

Restprogramm Bierführungen am 18. Juli und 15. August, Abendführungen ab September, Adventmarkt am 21. November.

Wer mit Busch unterwegs ist, hört viele Erzählungen aus ganz unterschiedlichen Jahrhunderten Liedberger Geschichte. Im Ortskern angekommen, gibt es zu gefühlt jedem zweiten Haus eine besondere Anekdote. Die Bandbreite reicht von mittelalterlichen Kampf- und Trinkgeschichten bis hin zu Geschichten über den Schlagersänger Roland Kaiser, dessen Begleitband in den 1980ern in Liedberg probte. Und einem Hinweis auf den Stein, gegen den Kaiser einst mit seinem Auto krachte. „Es ist bei mir ein Mix durch die Jahrhunderte“, sagt Busch.

Am Marktplatz angelangt, werden Buschs Geschichten ein wenig grausiger. Dann geht es um Menschen, die an den Pranger gestellt oder in ein drehbares Drillhäuschen gesperrt wurden. Im Mittelalter verfügte Liedberg zeitweise über Besitztümer, die bis nach Königswinter reichten. Der heutige Korschenbroicher Stadtteil besaß die hohe und niedrige Gerichtsbarkeit. Am Markt 1a, wo während der Führung gerade eine Frau ihre Haustür aufschließt, wurden einst auch Todesurteile gefällt. Draußen am Ortsrand wurden sie vollstreckt. „Die Region litt damals unter Räuberbanden“, sagt Busch. Rund um solche Geschichten bietet Busch auch spezielle schaurige Führungen an. „Der Trend geht dahin, die Leute wollen sich gruseln“, sagt er.