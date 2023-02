Umweltausschuss in Korschenbroich Geplante Heckenpflanzung sorgt für Diskussion im Ausschuss

Der Hegering Korschenbroich der Jägerschaft möchte gemeinsam mit dem Heimatverein Liedberg die Biodiversität und den Artenschutz in der Stadt stärken sowie das typische niederrheinische Landschaftsbild fördern. Dazu sollen an zwei Flächen Hecken gepflanzt werden: zum einen in der Nähe der jetzigen Hochzeitswiese, zum anderen an der Stelle, die die Verwaltung für eine neue Hochzeitswiese vorgesehen hat.