Wiederwahl von Georg Onkelbach in Korschenbroich : Der neue Beigeordnete bleibt der alte

Der Beigeordnete Georg Onkelbach ist im Hauptausschuss für weitere sechs Jahre einstimmig wiedergewählt worden. Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich Georg Onkelbach ist für weitere acht Jahre einstimmig wiedergewählt worden. Der 60-Jährige will alle städtischen Gebäude fit für die Zukunft machen. Was das bedeutet und warum er privat nicht in Korschenbroich wohnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Das ging schnell: Im Hauptausschuss dauerte es keine zwei Minuten, bis das Votum feststand: Der Beigeordnete Georg Onkelbach wurde einstimmig wiedergewählt. Das letzte Wort hat zwar der Rat, aber es ist unwahrscheinlich, dass dort deutlich abweichend vom Hauptausschuss gewählt wird. Onkelbach sah in dem hervorragenden Wahlergebnis „nicht nur ein Vertrauen in meine Person, sondern auch in meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Fest steht: In den nächsten Jahren gibt es für ihn und sein Team viel zu tun.

Onkelbach, der keiner Partei angehört, weiß, was auf ihn zukommt: „Ganz oben auf der Agenda steht der Klimaschutz. Es gilt, die Gebäude fit für die Zukunft zu machen.“ Das bedeute, alle städtischen Gebäude „maximal mit Photovoltaik“ auszustatten. Außerdem müsse der Verkehr ganz neu organisiert werden zugunsten von Fußgängern, Radfahrern und dem Öffentlichen Personennahverkehr.

Info Vom Azubi zum Beigeordneten Ausbildung Georg Onkelbach begann 1979 seine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten und wurde 2015 zum ersten Mal zum Dezernenten gewählt. Bestätigung Die endgültige Wahl für eine Amtsperiode von acht Jahren findet am 1. September im Rat statt. Nach dem Wahlergebnis im Hauptausschuss gilt die Wahl als sicher.

Als Leuchtturmprojekt bezeichnet er den Umbau und die Erweiterung der Andreasschule. Und das Gymnasium müsse auf eine Fünfzügigkeit ausgerichtet werden. Onkelbach geht davon aus, dass auch weitere Kindertagesstätten gebaut werden müssen. Ein neues Feuerwehrgerätehaus in Pesch, eine deutliche Aufwertung des Außengeländes des Hallenbads sind weitere bedeutende Baumaßnahmen.

Im Bereich Planung wird ein neues Stadtentwicklungskonzept erarbeitet, viele Bushaltestellen müssen barrierefrei ausgebaut werden. Onkelbach, der gerne Rad fährt, weiß dass „Radwege an allen Ecken und Kanten fehlen“. Gerade wird ein neues Friedhofskonzept erarbeitet. Die Friedhöfe werden möglicherweise naturnäher angelegt. Gleichzeitig soll darauf geachtet werden, dass die Friedhofsgebühren nicht zu sehr steigen. Ein weiteres großes Thema ist der Überflutungsschutz.

Onkelbach, der nach eigenen Angaben einen „sehr guten Kontakt zu allen Parteien“ hat, weiß, dass man es nicht allen recht machen kann. Damit könne er leben, zumal er ohnehin nicht „everybodys darling“ – auch nicht innerhalb der Verwaltung – sei. Er sei zwar kantig, versuche aber, immer fair zu bleiben. Er teile zwar schon mal gerne aus, sei aber auch offen für Kritik.

Onkelbach hat nie einen anderen Arbeitgeber gehabt als die Stadt Korschenbroich. Nach dem Besuch der Realschule in Mönchengladbach begann er 1979 seine Ausbildung. Er qualifizierte sich weiter und wurde in verschiedenen Ämtern eingesetzt. Als Straßenbau- und Erschließungsbeiträge zu seinem Aufgabengebiet zählten, habe er einen Bezug gefunden zu technischen Dingen. 1983/84 absolvierte der inzwischen 60-Jährige seinen Wehrdienst, arbeitete später unter anderem in der Wirtschaftsförderung, im Eigenbetrieb Stadtpflege und als Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen.